◇第31回NHKマイルC芝1600メートル（2026年5月10日東京競馬場）空前の大混戦の様相を呈した「NHKマイルC」は直前で1番人気に浮上したロデオドライブが制した。2着に4番人気アスクイキゴミ、3着に6番人気アドマイヤクワッズが入り、3連単は2万6150円となった。スポニチ予想陣では諸星が◎☆○で3連単的中。難解な一戦だったが、ほぼド本線の厚い印で上位勢を見事読み切った。来週以降の東京G1でも鋭い予想に期待しよう。