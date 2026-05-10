７日に「第１８回ベストマザー賞」の授賞式が東京都内で行われ、音楽部門で受賞したシンガー・ソングライター加藤ミリヤ（３７）が男子３人の母となった姿で登場し、話題を集めている。長い髪を三つ編みのポニーテールに。白のワンピをゆったりと着こなし、穏やかな笑みで登壇した。２０１９年４月に一般男性との結婚を発表。昨夏に第３子の出産を伝えていた。ネットでも話題となり「ギャルさ抜けたね」「加藤ミリヤちゃん