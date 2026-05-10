6回巨人2死二、三塁、浦田が右中間に逆転の2点三塁打を放つ＝バンテリンドーム巨人が連敗を3で止め、勝率を5割に戻した。今季最多の9得点と打線が奮起。3―4の六回2死二、三塁から浦田の三塁打で逆転した。浦田は九回にも2点二塁打を放ち、計4打点。中日は救援陣が崩れ、再び最下位に転落した。