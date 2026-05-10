3回ソフトバンク1死一塁、周東が右中間に適時三塁打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクが快勝した。0―2の三回、周東の適時三塁打と本盗で同点。四回に栗原の10号ソロ、五回は周東や栗原の適時打で加点。七回にも山川の3ランで突き放した。前田悠は5回2失点で今季初勝利。ロッテは投手陣が崩れた。