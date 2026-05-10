メガバンクや地方銀行が現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を縮小する中、コンビニ系銀行が設置台数を増やしている。自前のＡＴＭから置き換える銀行も多く、新たな機能を充実させて手数料収入を増やしたい考えだ。メガ３行はさらなるＡＴＭ削減に向け、共同運用の検討に着手している。（長原和磨）置き換えセブン銀行は４月２０日、西京銀行（山口県周南市）との共同設置１号機として、周南公立大内にＡＴＭを新設した。西京銀は２