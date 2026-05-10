◇セ・リーグ広島4―0ヤクルト（2026年5月10日マツダ）広島が7人の継投による完封リレーで連敗を止め1日で最下位を脱出して5位に浮上した。プロ初先発のドラフト5位・赤木が2回を零封。その後を塹江、遠藤、森浦、高、ハーンと小まめに繋ぎ、最後は抑えの中粼が締めて、ヤクルト打線をわずか3安打に抑えた。打っては2回に二俣の犠飛で先制。4回に再び二俣のタイムリーで1点を加点。7回にも4番坂倉、5番モンテロ