「長年の友人と、絶縁しました」そう語るのは、J子さん（埼玉県/30代・女性）。【漫画】差額はお小遣いですか？チケット代をこっそり多めに請求してきた友人（全編を読む）表情は硬く、静かに怒りを湛えているように見えますが…。一体何があったのでしょうか。きっかけはアイドルのコンサート「学生時代からの友人であるMとは、就職してからも一緒にお茶したり旅行に行ったり、定期的に遊ぶ仲でした。フットワークも軽く明るいMは