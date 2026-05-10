グラビアアイドルの松嶋えいみ（34）が10日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児出産を報告した。松嶋は生まれたばかりの小さな赤ちゃんの写真とともに「先日、第一子となる女の子を出産しました」と報告。「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」と壮絶な出産だったことも明かし