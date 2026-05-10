◇第31回NHKマイルC芝1600メートル（2026年5月10日東京競馬場）第31回「NHKマイルC」は、1番人気のロデオドライブが、写真判定の末に鼻差で制した。2着は4番人気のアスクイキゴミ。3着には6番人気のアドマイヤクワッズが入った。G1では前週の「天皇賞・春に」続く写真判定となった。勝ちタイムは1分31秒5。馬単（17）（16）は2990円、3連単（17）（16）（11）は2万6150円だった。アドマイヤクワッズに騎乗した坂井は「