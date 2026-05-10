◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2026年5月10日マツダ）広島・秋山翔吾外野手（38）が3回守備から負傷交代。トレーナーによると、初回の打席の走塁時に左ハムストリングを負傷したという。今後について新井監督は「抹消する。またしっかり治して」と説明。11日にも登録を外れることになった。この日は「1番・左翼」で先発出場。初回の打席では投ゴロも、一塁へ全力疾走していた。2回の守備では武岡の左飛をさばいていた