歌手の小林幸子（72）が9日、自身のSNSを更新。具材豊かな手作りの“冷麺”を披露した。【写真】「お店みたい」「美味しそう」涼しげな手作りの冷麺を披露した小林幸子小林は「お友達のジョン・キョンファちゃんから、モランボンの冷麺が届いたので、早速頂きます 卵も半熟で やっぱり美味しい!!麺もコシがあって、最高 そして、付け合わせは、定期的にお取り寄せする、水茄子 最高の口福!!」とつづり、涼しげな皿にきれいに盛