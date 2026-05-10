6回阪神1死、佐藤が左中間に本塁打を放つ＝甲子園阪神が無失点リレーで快勝した。五回に才木のスクイズで均衡を破り、六回は佐藤の10号ソロ、七回は代打嶋村の中前打で加点した。才木が7回を3安打、10奪三振で4勝目を挙げた。DeNAは好投の石田裕を援護できなかった。