ハンガリー新政権発足を祝福するため、国会議事堂前の広場に集まった人々＝9日、ブダペスト（共同）【ブダペスト共同】ハンガリーで9日、4月の総選挙で圧勝した中道右派「ティサ（尊重と自由）」のマジャル党首（45）が新首相に就任した。親欧州連合（EU）の新政権は、16年に及んだオルバン前首相（62）の長期政権の強権体制と決別する。ロシア寄りの姿勢が顕著だったこれまでの外交方針も見直す。マジャル氏は議会での演説で