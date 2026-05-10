【モデルプレス＝2026/05/10】タレントのRIKACOが5月9日、自身のInstagramを更新。完全グルテンフリーの手作りマフィンを公開した。【写真】59歳タレント「お店のクオリティ」粉を使わないグルテンフリーマフィン◆RIKACO、完全グルテンフリーマフィン公開RIKACOは「粉を使わないマフィン 完全グルテンフリー」とコメントし、白い器にブルーベリーを添えて盛り付けられたマフィンを持った自身のショットや、型に入ったマフィンが焼