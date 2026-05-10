【モデルプレス＝2026/05/10】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】&TEAM、赤衣装で圧巻オーラ◆&TEAM、赤衣装で登場真っ赤な衣装に身を包み登場した&TEAM。HARUA（ハルア）は、「KCON」出演について「久しぶりに参加させていただくので気合いを入れて準備させていただきま