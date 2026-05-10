【モデルプレス＝2026/05/10】7人組ヒップホップガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】日韓オーデから誕生した新ガールズグループ◆H//PE Princess、初のKCON出演7人はグループのカラーを体現するカジュアルなファッションで登壇。日本と韓国にルーツを持つユジュは「パワフルなステー