【モデルプレス＝2026/05/10】女優の吉谷彩子が5月10日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】34歳ビズリーチ美女「具材の組み合わせが美味しそう」春巻き・混ぜご飯・甘味噌煮など詰まったわっぱ弁当◆吉谷彩子、手作り弁当披露吉谷は、自身の主演作品「ハルとアオのお弁当箱」（BSテレ東／2020年）で贈られたという弁当箱を使った弁当を投稿。「ここ数日間お弁当を作る機会があって」とつづり、木製のわっぱ