【モデルプレス＝2026/05/10】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が10日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】7人組ガールズグループ、魅力際立つシックな衣装◆ME:I・KEIKO、コラボしたいグループ告白まばゆい装飾が施されたグレーとホワイトを基調としたシックな衣装で登場。デビューから3年連続出演していることに対し、MIU（櫻井美羽）は「全