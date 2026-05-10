◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、レシステンシアの半弟で９番人気のバルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は４角１７番手からラスト３３秒５の末脚で追い上げるも、１０着に終わった。３日の天皇賞・春をクロワデュノールで制した北村友一騎手だったが、２週連続Ｇ１勝利はならなかった。１９年阪神ＪＦを制した