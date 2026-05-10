◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）ＦＣ東京が東京Ｖとのダービーを２―１で制し、優勝争いに踏みとどまった。３万７５３８人が来場した一戦。立ち上がりから互いに球際の激しい攻防で一進一退の攻防を繰り返す。最初のチャンスはＦＣ東京だった。同１９分、右サイドでロングボールを受けたＭＦ佐藤恵が、エリア内で放った右足シュートがクロスバーをたたいた。同２