◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、７番人気のサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）がラスト直線で失速し、７着に終わった。クリストフ・ルメール騎手は１６年メジャーエンブレム、２１年シュネルマイスターに続く当レース３勝目はならなかった。今年初戦のシンザン記念で９番人気ながら好位抜け出