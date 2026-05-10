◆パ・リーグソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが大勝し、２カードぶりに勝ち越した。先発・前田悠は初回は２死から死球と内野安打を許したが、上田を二ゴロに抑えて無失点で終えた。２回は１死一塁から井上に左中間スタンドへ２ランを運ばれて失点したが、その後は粘り強い投球を披露した。打線は２点を追う３回１死一塁、周東が右翼フェンス直撃の適時三塁打で１点を返した。なおも