仏俳優のジャン・レノが主演するソロパフォーマンス舞台「らくだ」が１０日、東京・池袋の東京芸術劇場で開幕した。公演初日を迎えた心境を「５０％自信、５０％緊張している」。自叙伝的な舞台作品で、壇上に自分一人だけが立ってパフォーマンスするが「すばらしいチームに囲まれて、作品を作ることができた。一人ではできなかった」と支えに感謝した。仏映画「グラン・ブルー」（リュック・ベッソン監督、１９９０年）、「