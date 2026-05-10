◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節広島１―０Ｇ大阪（１０日・パナソニックスタジアム吹田）前節を終えて３位のＧ大阪と同６位の広島との一戦。Ｇ大阪は、４月４日の京都戦からこの日まで、アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）も含めて３７日間で１１試合を戦う過密日程のラスト１１試合目。イェンス・ビッシング監督は２２年Ｗ杯チュニジア代表ＦＷイッサム・ジェバリをベンチから外し、元日本代表ＧＫ東口順昭を