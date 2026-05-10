◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人の大城卓三捕手がアクシデントに見舞われた。５点リードの９回１死一、三塁。カウント１ボールから木下が空振りすると、フォロースルーのバットが大城の頭を直撃。思わず手を上げてタイムを要求した。トレーナーらが心配そうに駆けつけ、球場は一時騒然となった。幸い大事には至らなかったようで、大城はそのまま試合出場を続けてゲームセット。今季は打