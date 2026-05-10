◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）ツアー２２勝の鈴木愛（セールスフォース）が１１位で出て２イーグル、３バーディー、２ボギーでこの日ベストの６７をマークし、通算３オーバーで２位に入った。最終日のバックナインに猛チャージした。首位と６打差の１１位で出た鈴木は１２、１３番で連続バーディ