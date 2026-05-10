◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（１０日・マツダスタジアム）広島・秋山翔吾外野手が下半身のコンディション不良で登録抹消されることが決まった。この日は「１番・左翼」でスタメン出場。３回の守備からベンチに下がっていた。