「野球は絶滅危惧種」と私は案じている。第一に「危険」だ。しかも野球界は、その危険の大半を直視せず、放置し続けている。第二に「野球人口の減少」。これに対する危機感も薄く、対策は限定的だ。こうした楽観的な姿勢自体も、私が「絶滅危惧種」と警鐘を鳴らす一因である。【小林信也（作家・スポーツライター）】【写真】「川上拓斗審判員」が母校の後輩たちに送ったエールなぜもっと本質的な行動を取れないのか4月30日、日