3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC（G1）」は10日、東京競馬場で行われ、ロデオドライブ（牡＝辻）が差し切ってG1初制覇を飾った。ゴール前は外からピンク帽の強襲だった。勝ち馬ロデオドライブ、2着アスクイキゴミと共に8枠。ネット上は「枠連8―8最高！」「ピンクの2頭が来た時はガッツポーズ」「お母さんありがとう！」など大盛り上がりだった。配当は1200円。ちなみにNHKマイルCが枠連8―8で決まったのは過去に1回の