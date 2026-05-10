タレント・関根勤が９日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。野性爆弾・くっきー！をゲストに招き、「【赤裸々告白】野性爆弾くっきー！が破天荒な事件の数々を大暴露！」と題した動画を公開した。関根が「忖度しない野生爆弾が好き。だって女子大のさ、営業で行って…」と話すと、くっきー！は「出禁になったやつ…」と苦笑。女子大でド級の下ネタを披露した内容を振り返って関根を爆笑させた。