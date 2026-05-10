楽天戦に先発し、5回1失点で2勝目を挙げた西武・菅井＝ベルーナドーム西武が今季初めての4連勝。三回までにネビンの適時二塁打とソロ本塁打などで3点を先行し、四回は西川の2ランでリードを広げた。菅井は5回を1失点で2勝目。楽天は4連敗。滝中が二回途中で降板して試合をつくれなかった。