俳優の渡洋史（63）が10日、インスタグラムを更新。スーパー戦隊シリーズ「電子戦隊デンジマン」「バトルフィーバーJ」などで活躍した俳優大葉健二さんが6日に、71歳で死去したことを受け、追悼の思いを記した。渡は「大葉健二さま2018年4月に一緒に九州・熊本にイベントに行き、その帰りに愛媛・松山の実家にお邪魔させて頂きLUMME M5やご家族皆さんと語らい、道後温泉・松山城など廻らせて頂いたのは楽しい想い出です。そのひ