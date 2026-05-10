「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神はロースコアの接戦を制し、連敗を２で止めた。先発の才木が強力打線を抑えた。初回、２死一、二塁とピンチを迎えたが、山本を三振に仕留める。二回以降は直球に多彩な変化球で的を絞らせず。二塁すら踏ませない投球だった。結局７回を３安打１０奪三振で無失点。自身連勝で４勝目を挙げた。打線は相手先発・石田裕の前に４回まで無安打と苦しむ。それでも五回、先頭の木