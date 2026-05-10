Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉による特別番組『リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！』（テレビ東京）が、5月18日24時30分より放送される。 （関連：【画像あり】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉による特別番組『ゴールデンホリデぇ！』場面カット） 本番組では、6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』を撮り終えたAぇ! groupと草間リ