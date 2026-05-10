2026年５月10日、FC東京の佐藤龍之介が東京ヴェルディとの伝統のダービーマッチで２トップの一角を務めた。 鈴木唯人に続き、三笘薫も負傷という状況下、しかも日本代表の森保一監督が視察した一戦で、19歳の逸材はアピールできたのか。立ち上がりからアグレッシブに振る舞う佐藤は６分に後方から上手くボールを引き出すも、そこから東京Vの守備網を崩せず。そのミスを引きずることなくボールを呼び込む動作を何度も繰り