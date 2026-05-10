2026年５月10日、FC東京の長友佑都が東京ヴェルディとのダービーマッチに左サイドバックとして先発出場。同月15日に行なわれるワールドカップのメンバー発表に向け、“運命のラストアピール”の場に臨んだ。日本代表の森保一監督が視察する中、立ち上がりから高い位置取りを意識した長友はチャンスに絡もうとした。しかし東京Vの激しいプレッシャーもあり、なかなか良い形でパスが回ってこなかった。15分にオーバーラップし