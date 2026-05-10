カターレ富山は５月10日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節で愛媛FCと敵地で対戦し、２−０で勝利。WEST-Aグループの首位を決めた。試合は立ち上がりから互いに譲らない拮抗した展開となった。両チームとも決定機を作りながら、なかなかゴールをこじ開けられず、スコアレスの時間が続いた。均衡が破れたのは69分だった。富山が相手ゴール前へ迫ると、味方の放ったシュートのこぼれ球に亀田歩夢が素早く反応。