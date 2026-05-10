中国メディアの環球時報によると、シドニー・モーニング・ヘラルドはこのほど、英国が支配してきたスポーツのスヌーカーで中国革命が起きようとしているとする記事を掲載した。記事は、今年の世界スヌーカー選手権で中国の呉宜沢（ウー・イーザー）（22）が優勝したことに触れ、「このスポーツの勢力図における地殻変動の最新の象徴だ」と伝えた。そして、「世界選手権はほぼ1世紀にわたって英国の選手によって支配されてきた。し