ロシアのプーチン大統領は5月9日、モスクワのクレムリンで、第2次世界大戦の歴史を改ざんし、ナチスを美化しようとするいかなるたくらみも断固として阻止しなければならないと述べ、ナチスの戦犯はニュルンベルク裁判で有罪判決を受けており、その犯罪は時効の対象にならないと強調しました。クレムリンのウェブサイトによると、プーチン大統領は同日、戦勝記念日のレセプションで外国の要人や来賓に対し、「ソ連人民がナチズムを