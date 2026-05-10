俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日に第18話「羽柴兄弟！」が放送される。前週は、冒頭から最後まで通常と違う演出で視聴者を引き付けた異例回。衝撃の長政と市の別れを石井さん描いた。前回の第17話は「小谷落城」。武田信玄（郄嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻、三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗する。義昭（尾上右近）も京で挙兵し、信長（小栗