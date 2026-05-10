◇プロ野球セ・リーグ 巨人 9-4 中日(10日、バンテリンドーム)巨人に2連勝としていた中日。3連戦最終日のこの日は、巨人打線の猛攻をしのぎきれず敗れました。この日の先発はドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手。初回を三者凡退の立ち上がりとするも、2回には2アウト2塁のピンチから、平山功太選手の先制タイムリーを浴びます。中日打線はルーキーを援護すべく奮起。3回にはカリステ選手が同点ソロを放ちます。4回にはダルベック