「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）広島の秋山翔吾外野手が三回の守備から途中交代した。新井監督は試合後に「ちょっと下半身のコンディション不良ということで」と説明。球団トレーナーは「左ハムストリング負傷。今日はこちらでチームドクターの処置を受けて、あす以降、病院に行く調整をしています」と話した。「１番・左翼」で先発した秋山は、初回は９球粘って投ゴロ。左翼守備では二回に後方の飛球