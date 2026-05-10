◇セ・リーグ巨人9―4中日（2026年5月10日バンテリンD）巨人は中日との点の取り合いとなった「母の日」の一戦を今季最多となる9得点で制し、いずれも今季初となる4連敗、同一カード3連敗、借金2を阻止。勝率を5割に戻し、DeNAが敗れたため4位後退から一夜で再び3位に浮上した。中日戦の同一カード3連敗となれば2023年5月5日〜7日（バンテリンD）以来3年ぶりとなるところだった。先発の3年目左腕・森田は昨年9月18日の