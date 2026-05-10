◇セ・リーグ中日4―9巨人（2026年5月10日バンテリンD）中日は逆転負けで、わずか1日で再び最下位に転落。ドラ2の桜井頼之介は、5度目の先発もプロ入り初勝利はならなかった。桜井は4回にダルベックに2ランを打たれるなどし、5回まで投げて79球3失点、3―3の同点の状況で降板。その回の裏の味方の攻撃で打線が1点をもぎ取り、勝ち投手の権利が生まれたが、6回から引き継いだメヒアがタイムリー2本で2点を奪われて逆転を