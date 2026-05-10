メイプル超合金カズレーザー（41）が10日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。14日から行われる米トランプ大統領と中国の習近平国家主席との米中会談の影響についてコメントした。カズレーザーは「会談内容もどんなことになるのか気になるんですが、アメリカとしては会談前にイランとの協議には一旦ケリをつけておきたいと思うんですけど、イラン側は簡単には妥協点は出さないと思うんです。会談に、どう