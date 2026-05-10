「日本ミードフェスタ」でミードを見せる金市商店の市川拓三郎社長＝2026年3月、東京都北区蜂蜜と水を主原料につくる醸造酒「ミード（蜂蜜酒）」が、国内で熱気を帯び始めている。約1万4千年前に初めて飲まれた世界最古の酒とされ、蜜の元となる花の種類で風味が異なる魅力がある。生産企業はこの20年で30社を超えた。酒造会社や養蜂家、蜂蜜商店が自らの強みを生かして商品を開発し、新たな愛飲家層の開拓に力を入れる。（共同