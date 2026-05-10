俳優の黒田勇樹さんが5月8日、自身のインスタグラムで母・黒田純子さんの訃報を報告しました。 【写真を見る】【 黒田勇樹 】最愛の母・純子さんの死去を報告「享年67歳。死因は脳の癌でした」「亥年生まれらしく、猪突猛進で、恋にも仕事にも真っ直ぐな人生だったと思います。あと、子育てにも」黒田さんは「母・黒田純子 逝去のご報告突然のことだったため、きちんとしたご報告が遅くなってしまい申し訳ありません」