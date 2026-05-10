◇パ・リーグオリックス0―2日本ハム（2026年5月10日京セラD大阪）2試合連続の零封負けを喫したオリックスは、京セラドームでは今季初のカード負け越しとなった。首位を快走するものの、零封負けはすでに6度目。前回3日の対戦で3安打完封負けを喫した北山相手に再三の得点機を築きながら、あと1本が出なかった。チームは母の日はこれで8連敗。昨年は勝利した岸田監督のバースデーでもあったが、45歳の今年は白星で飾る