くりいむしちゅー上田晋也（56）が10日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）にMCとして生出演。磐越道のバス死亡事故を受け、今後の対策についてコメントした。番組では、事故についてゴールデンウイーク最終日の6日に発生したことを伝えた。新潟市にある北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が、遠征のために乗っていたマイクロバスが、福島県郡山市の磐越道上り線で路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレ