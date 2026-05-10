「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）広島が連敗を「２」で止めた。母の日を白星で飾り、ヤクルト戦は４連敗でストップした。ブルペンデーで投手陣が奮闘した。プロ初先発のドラフト５位・赤木（仏教大）は、２回１安打無失点の好投。２番手の塹江が２回無失点でつなぐと、その後は遠藤、森浦、高が力投。八回はハーン、九回は中崎が締めくくり、無失点リレーを完成させた。打線は６試合ぶりに「８番・右翼